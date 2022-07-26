GTA 5 Araba Hilesi Hilesi Nasıl Yapılır? Program Kullanmadan GTA 5 Araba Tamir Hilesi PC Kodu Var Mı?

Uzun yıllardır en rağbet gören ve en çok sevilen PC ve android oyunlarının arasında ilk sıralarda yer alan GTA San Andreas oyununda kullanılan birçok nesne ve bu nesneleri elde etmek için bilinmesi gereken bazı hileler mevcuttur. Örneğin, Gta 5 araba tamir hilesi yahut Gta 5 araba hilesi hakkında bilgilere ulaşmak isteyen oyun severlerin sayısı hayli fazladır. Peki, Gta 5 araba hilesi PC kodu nedir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

GTA 5 Araba Hilesi Nasıl Yapılır, Program Kullanmadan GTA 5 Araba Tamir Hilesi Kodu Nedir?

Araba kullanılmayan ya da arabalarla haşır neşir olunmayan bir GTA oyunu düşünülemez. Oyuncuların pek çok araba çeşidine sahip olabileceği bu oyunda, bahsi geçen arabaları elde etmek için gerekli olan araba hilesi şifreleri ise şöyledir;

JQNTDMH – Rancher verir.

PDNEJOH – Yarış arabası verir.

VPJTQWV – Yarış arabası verir.

AQTBCODX – Romero verir.

AIWPRTON – Rhino verir.

CQZIJMB – Bloodring Banger verir.

KRIJEBR – Stretch verir.

UBHYZHQ – Çöp kamyonu verir.

RZHSUEW – Cadillac verir.

JUMPJET – Hydra verir.

KGGGDKP – Hovercraft verir.

OHDUDE – Helikopter verir.

WHERESTHEFUNERAL – Romera Verir.

CELEBRITYSTATUS - Limuzin verir.

ITSALLBULL - Dozer verir.

VROCKPOKEY - Yarış Arabası verir.

MONSTERMASH – Monster Ride verir.

AKJJYGLC – ATV verir.

AMOMHRER – Tanker verir.

EEGCYXT – Dozer verir.

URKQSRK – Planör verir.

AGBDLCID – Monster verir.

FLYINGTOSTUNT – Gösteri Uçağı verir.

TRUEGRIME - Temizlik Aracı verir.

FOURWHEELFUN – ATV verir.

GTA 5 San Andreas oyununda araba yenilemek istiyorsanız, araba tamir hilelerini bilmeniz gerekiyor. PC kullanıcıları GTA 5 San Andreas araba tamir hilesi için aşağıdaki adımları takip edebilirler;

Araba yenileme hilesini aktif etmek için öncelikle klavyenizden tırnak işaretine basın. Buna bastığınızda karşınıza bir menü çıkacak menüye 'TURTLE' yazın. Böylece hile aktif olacaktır.