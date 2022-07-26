Haberler Yaşam Haberleri GTA 5 Araba Hilesi Hilesi Nasıl Yapılır? Program Kullanmadan GTA 5 Araba Tamir Hilesi PC Kodu Var Mı?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 11:38 Son Güncelleme: 26.7.2022 11:38

GTA 5 Araba Hilesi Hilesi Nasıl Yapılır? Program Kullanmadan GTA 5 Araba Tamir Hilesi PC Kodu Var Mı?

Sanal alemin eğlenceli kısmı olan bilgisayar oyunlarının birçok çeşidi, dünya çapında büyük ilgi görmektedir. Özellikle genç ve çocuk kesimlerin hayli severek oynadığı bilgisayar oyunlarından birisi de GTA San Andreas oyunu. Eğitim öğretim döneminin tatile girmesiyle birlikte, bilgisayar başında geçirilen vakit dilimlerinin uzadığı bugünlerde oyun severlerin sıklıkla araştırdığı ‘gta 5 araba hilesi, Gta 5 silah araba tamir hilesi’ başlıklarını, siz değerli okurlarımız için bu yazımızda derleyip bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

GTA 5 Araba Hilesi Hilesi Nasıl Yapılır? Program Kullanmadan GTA 5 Araba Tamir Hilesi PC Kodu Var Mı?

Uzun yıllardır en rağbet gören ve en çok sevilen PC ve android oyunlarının arasında ilk sıralarda yer alan GTA San Andreas oyununda kullanılan birçok nesne ve bu nesneleri elde etmek için bilinmesi gereken bazı hileler mevcuttur. Örneğin, Gta 5 araba tamir hilesi yahut Gta 5 araba hilesi hakkında bilgilere ulaşmak isteyen oyun severlerin sayısı hayli fazladır. Peki, Gta 5 araba hilesi PC kodu nedir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

GTA 5 Araba Hilesi Nasıl Yapılır, Program Kullanmadan GTA 5 Araba Tamir Hilesi Kodu Nedir?

Araba kullanılmayan ya da arabalarla haşır neşir olunmayan bir GTA oyunu düşünülemez. Oyuncuların pek çok araba çeşidine sahip olabileceği bu oyunda, bahsi geçen arabaları elde etmek için gerekli olan araba hilesi şifreleri ise şöyledir;

  • JQNTDMH – Rancher verir.
  • PDNEJOH – Yarış arabası verir.
  • VPJTQWV – Yarış arabası verir.
  • AQTBCODX – Romero verir.
  • AIWPRTON – Rhino verir.
  • CQZIJMB – Bloodring Banger verir.
  • KRIJEBR – Stretch verir.
  • UBHYZHQ – Çöp kamyonu verir.
  • RZHSUEW – Cadillac verir.
  • JUMPJET – Hydra verir.
  • KGGGDKP – Hovercraft verir.
  • OHDUDE – Helikopter verir.
  • WHERESTHEFUNERAL – Romera Verir.
  • CELEBRITYSTATUS - Limuzin verir.
  • ITSALLBULL - Dozer verir.
  • VROCKPOKEY - Yarış Arabası verir.
  • MONSTERMASH – Monster Ride verir.
  • AKJJYGLC – ATV verir.
  • AMOMHRER – Tanker verir.
  • EEGCYXT – Dozer verir.
  • URKQSRK – Planör verir.
  • AGBDLCID – Monster verir.
  • FLYINGTOSTUNT – Gösteri Uçağı verir.
  • TRUEGRIME - Temizlik Aracı verir.
  • FOURWHEELFUN – ATV verir.

GTA 5 San Andreas oyununda araba yenilemek istiyorsanız, araba tamir hilelerini bilmeniz gerekiyor. PC kullanıcıları GTA 5 San Andreas araba tamir hilesi için aşağıdaki adımları takip edebilirler;

Araba yenileme hilesini aktif etmek için öncelikle klavyenizden tırnak işaretine basın. Buna bastığınızda karşınıza bir menü çıkacak menüye 'TURTLE' yazın. Böylece hile aktif olacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Son dakika: Son dakika: Selahattin Demirtaş'ı yalanını PKK itirafçısı çürüttü! Kandil'den emir aldı sokak çağrısı yaptı
Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı’nı takipten çıkmasının sebebini açıkladı: O cümlesi zoruma gitti!
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2022 YKS tercihleri ÖSYM AİS ile erişime açılacak!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! NATO, Tahran Zirvesi, Tahıl Koridoru, 2023 seçimleri...
SON DAKİKA: Söke’de gece görüşlü helikopterler müdahaleye başladı
YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları 2022 listesi! ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Maaş farkları ne zaman yatacak, yattı mı? 2022 Temmuz SSK ve BAĞKUR memur emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yapılacak?
Son dakika haberleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD peş peşe duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
GTA 5 Araba Hilesi Hilesi Nasıl Yapılır? Program Kullanmadan GTA 5 Araba Tamir Hilesi PC Kodu Var Mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA