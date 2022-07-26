GTA 5 Helikopter Hilesi Nasıl Yapılır? Program Kullanmadan GTA 5 Helikopter Ve Uçak Hilesi PC Kodu Var Mı?

Okulların yaz tatiline girmesiyle bilgisayar başında geçirilen vakitlerin arttığı bugünlerde, oyun severlerin en çok tercih ettiği oyunlar arasında yer alan GTA 5 San Andreas'te araba, uçak ya da helikopter gibi birçok aracı kullanmak mümkün. Bu araçları elde etmek için oyuncuların sıklıkla başvurduğu oyun hileleri ise sıkça araştırılmaktadır. Bu yazımızda siz değerli okuyucularımız için, Gta 5 helikopter kullanma hilesi ve Gta 5 helikopter hilesi ps4 başlıkları hakkında bilgileri derleyip hazırladık. İşte ayrıntılar...

GTA 5 Helikopter Ve Uçak Hilesi Nasıl Yapılır, PC ve PS4 Kodu Nedir?

Rockstar Games tarafından üretilen ve piyasaya sürülen GTA 5 San Andreas'i hem bilgisayarda hem de PlayStation'da oynamak mümkündür. Bu oyunda kullanıcılar uçak, helikopter gibi pek çok araca sahip olabilirler. GTA 5 oyununda uçak ve helikopter elde etmek için geçerli olan hileleri şöyle sıralayabiliriz;

Rocketnt Uçağı : BARNSTORM

Duster Uçağı : FLYSPRAY

Paraşüt : SKYDIVE

Buzzard Saldırı Helikopteri: BUZZOFF

Deniz Uçağı : EXTINCT

PC için geçerli olan bu hileleri PS4'de de elde etmek isteyenler ise şu adımları takip edebilirler;