Haberler Yaşam Haberleri GTA 5 Kas Hilesi Nasıl Yapılır? Program Kullanmadan GTA 5 San Andreas Kas Hilesi PC Kodu Var Mı?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 11:43 Son Güncelleme: 26.7.2022 11:44

GTA 5 Kas Hilesi Nasıl Yapılır? Program Kullanmadan GTA 5 San Andreas Kas Hilesi PC Kodu Var Mı?

Piyasaya çıktığı günden bugüne özellikle genç ve çocuk kesimin favori oyunlarından birisi olan GTA 5 San Andreas, şu anda da dünya genelinde en çok tercih edilen sanal oyunlardan birisidir. GTA 5 oyununda, seviyeleri kolay geçmek ve oyun karakterini daha güçlü kılmak adına kullanılan bazı hileler mevcuttur. Oyun severlerin çokça araştırıp, merak ettiği Gta 5 kas hilesi ve Gta san andreas kas hilesi hakkında detaylı bilgileri bu yazımızda inceledik. İşte detaylar...

GTA 5 Kas Hilesi Nasıl Yapılır? Program Kullanmadan GTA 5 San Andreas Kas Hilesi PC Kodu Var Mı?

Rockstar Games'in efsanevi oyunlarından biri olan GTA 5 San Andreas oyuncuları, oyunda vakit geçirirken bunu daha eğlenceli hale getirilebilirler, nasıl mı? Tabi ki pek çok oyun severin de bildiği gibi GTA 5 oyun hilelerini kullanarak. Oyuncuların oyun karakterini daha güçlü bir duruma getirmek için sıklıkla başvurduğu Gta san andreas kas hilesi hakkındaki detayları ve 'Gta 5 kas hilesi nasıl yapılır?' sorusunun yanıtlarını, sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

GTA 5 Kas Hilesi Nasıl Yapılır, PC Kodu Var Mı?

GTA 5 San Andreas severlerin ilgisini en çok çeken konulardan birisi olan oyun hileleri, bu oyunu oynarken zamanın daha eğlenceli geçmesine ayrıca oyuncuların seviyeleri daha ivedi bir şekilde geçmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenlerden dolayı GTA 5 oyuncuları sıklıkla oyun hileleri hakkında bilgilere ulaşmak istemektedirler. Kas hilesi de oyun karakterini daha güçlü ve hızlı hale getirmek için başvurulan bir oyun hilesidir. Aşağıdaki hile kodlarını yazarak GTA 5 kas hilelerini elde edebilirsiniz.

  • Maksimum kas: JYSDSOD
  • Minimum kas ve şişmanlık: KVGYZQK
  • PlayStation oyuncuları için PS3, PS4 ve PS5 kas hileleri ise şöyledir;
  • Maksimum Kas Hile kodu: Üçgen, Yukarı, Yukarı, Sol, Sağ, Kare, Daire, Sol

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GTA 5 Kas Hilesi Nasıl Yapılır? Program Kullanmadan GTA 5 San Andreas Kas Hilesi PC Kodu Var Mı?
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