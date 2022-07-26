GTA 5 Silah Hilesi Nasıl Yapılır? GTA San Andreas Silah Hilesi PC Kodu Var Mı?

Dünyanın genelindeki en çok sevilen ve tercih edilen PC ve android oyunlarının arasında ilk sıralarda yer alan GTA San Andreas oyununda kullanılan birçok nesne ve bu nesneleri elde etmek için bilinmesi gereken bazı hileler mevcuttur. Örneğin, Gta san andreas silah hilesi yahut Gta 5 ps4 silah hilesi hakkında bilgilere ulaşmak isteyen oyun severlerin sayısı hayli fazladır. Peki, Gta 5 silah hilesi nedir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

GTA 5 Silah Hilesi Nasıl Yapılır, PC Kodu Var Mı?

Dünya genelinde en çok sevilen ve tercih edilen teknolojik oyunlardan birisi olan GTA 5 San Andreas oyununsa silah ve mühimmat hileleri sayıca az lakin tek seferde, oyuncunun tüm silah ihtiyacını giderecek işlevselliğe sahip. Eğer "TOOLUP" hilesini girerseniz oyundaki tüm silahlara aynı anda sahip olabilir aynı zamanda karakterin ceplerini de yeterli miktarda mühimmat ile doldurmanız mümkündür. GTA 5 San Andreas silah hilesi kodlarını şöyle sıralayabiliriz;

HOTHANDS | Patlayıcı yakın saldırılar

HIGHEX | Patlayıcı mermiler

INCENDIARY | Yanıcı mermiler

TOOLUP | Silah ve mühimmat verir

GTA 5 San Andreas oyununun PS3 ve PS4 konsollarına özel silah hileleri ise şunlardır;