Haberler Yaşam Haberleri GTA 5 Silah Hilesi Nasıl Yapılır? GTA San Andreas Silah Hilesi PC Kodu Var Mı?
Giriş Tarihi: 26.7.2022 11:40 Son Güncelleme: 26.7.2022 11:40

GTA 5 Silah Hilesi Nasıl Yapılır? GTA San Andreas Silah Hilesi PC Kodu Var Mı?

Teknoloji dünyasının eğlenceli kısmı olan bilgisayar oyunlarının birçok çeşidi, dünya çapında büyük ilgi görmektedir. Özellikle genç ve çocuk kesimlerin hayli severek oynadığı bilgisayar oyunlarından birisi de GTA San Andreas oyunu. Okulların tatil olmasıyla birlikte, bilgisayar başında geçirilen vakit dilimlerinin uzadığı bugünlerde oyun severlerin sıklıkla araştırdığı ‘Gta 5 silah hilesi, Gta 5 silah hilesi ps3’ başlıklarını, siz değerli okurlarımız için bu yazımızda derleyip bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

GTA 5 Silah Hilesi Nasıl Yapılır? GTA San Andreas Silah Hilesi PC Kodu Var Mı?

Dünyanın genelindeki en çok sevilen ve tercih edilen PC ve android oyunlarının arasında ilk sıralarda yer alan GTA San Andreas oyununda kullanılan birçok nesne ve bu nesneleri elde etmek için bilinmesi gereken bazı hileler mevcuttur. Örneğin, Gta san andreas silah hilesi yahut Gta 5 ps4 silah hilesi hakkında bilgilere ulaşmak isteyen oyun severlerin sayısı hayli fazladır. Peki, Gta 5 silah hilesi nedir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

GTA 5 Silah Hilesi Nasıl Yapılır, PC Kodu Var Mı?

Dünya genelinde en çok sevilen ve tercih edilen teknolojik oyunlardan birisi olan GTA 5 San Andreas oyununsa silah ve mühimmat hileleri sayıca az lakin tek seferde, oyuncunun tüm silah ihtiyacını giderecek işlevselliğe sahip. Eğer "TOOLUP" hilesini girerseniz oyundaki tüm silahlara aynı anda sahip olabilir aynı zamanda karakterin ceplerini de yeterli miktarda mühimmat ile doldurmanız mümkündür. GTA 5 San Andreas silah hilesi kodlarını şöyle sıralayabiliriz;

  • HOTHANDS | Patlayıcı yakın saldırılar
  • HIGHEX | Patlayıcı mermiler
  • INCENDIARY | Yanıcı mermiler
  • TOOLUP | Silah ve mühimmat verir

GTA 5 San Andreas oyununun PS3 ve PS4 konsollarına özel silah hileleri ise şunlardır;

  • Patlayıcı Mermi Hilesi – Sağ, Kare, X, Sol, R1, R2, Sol, Sağ, Sağ, L1, L1, L1
  • GTA 5 Silah Şifresi – Üçgen, R2, Sol, L1, X, Sağ, Üçgen, Aşağı, Kare, L1, L1, L1
  • Mega Yumruk Hilesi – Sağ, Sol, X, Üçgen, R1, Daire, Daire, Daire, L2

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GTA 5 Silah Hilesi Nasıl Yapılır? GTA San Andreas Silah Hilesi PC Kodu Var Mı?
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