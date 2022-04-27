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Giriş Tarihi: 27.4.2022 14:39 Son Güncelleme: 27.4.2022 14:40

GTA San Andreas Hileleri ve Şifreleri 2022: GTA SA Ölümsüzlük, Para, Silah Hileleri ve Kodları

GTA San Andreas Hileleri ve Şifreleri 2022: GTA SA Ölümsüzlük, Para, Silah Hileleri ve Kodları

GTA San Andreas Hileleri yayınlandı: 2004 yılında oyun dünyasına bomba gibi bir giriş yapan GTA San Andreas, taraflı tarafsız tüm oyun severlerin beğenisini kazanmayı başardı. Rockstar Games’in efsane oyunları arasına kendini yazdırmayı başaran GTA San Andreas, GTA V çıkana kadar serinin en popüler oyunuydu. Hala çok sayıda oyuncunun oynamaya devam ettiği GTA San Andreas’da oyundaki görevleri daha kolay hale getirebilmek için pek çok şifre ve hile bulunmaktadır. Herhangi bir program kullanmadan oyun içinde kodlar yazarak GTA SA hileleri ile ölümsüzlük, para, silah ve can hileleri gibi pek çok hileyi oyununuzda aktif edebilirsiniz. Bu yazımızda sizler için GTA San Andreas Hilelerine yer verdik. İşte Silah, Ölümsüzlük ve Para Hilesi başta olmak üzere PC, PS4 ve mobil sürümlere uyumlu tüm GTA San Andreas Hileleri ve Şifreleri

Grand Theft Auto serileri, oyun dünyasının efsaneleri arasında bulunuyor. Bu seriyi efsane yapan pek çok oyun bulunurken, oyun severler için GTA San Andreas oyunu başka bir noktada bulunuyor. Serinin en sevilen oyunları arasında yer alan GTA San Andreas pek çok oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Oyunseverler görevleri daha hızlı tamamlamak adına GTA San Andreas hileleri araştırması yapıyor. Bilindiği üzere GTA serilerinde oyunun izin verdiği şifrelerle hile yapılabilmektedir. Oyuncular, GTA SA hileleri ile görevleri daha kolay yapabiliyor. Bu şifreler arasında en popüler olanları ise GTA San Andreas Ölümsüzlük, Para Hilesi, Silah ve Can Hilesi yer almaktadır. Sizler için bu yazımızda GTA San Andreas Hilelerine ve şifrelerine yer verdik. İşte güncel GTA San Andreas Hileleri

GTA SAN ANDREAS HİLELERİ NELERDİR?

GTA San Andreas oyunu üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala oynanmaya devam ediyor. Küçükten büyüğe pek çok kişinin oynadığı oyunda işinizi kolaylaştıracak pek çok hile bulunuyor.

İşte en çok kullanılan GTA San Andreas Hileleri…

GTA SAN ANDREAS SİLAH HİLELERİ

GTA san andreas silah hilesi kodu şu şekildedir;

Silahlar, Can ve Zırh

  1. LXGIWYL - Silah paketi 1 (Thugs Tools)
  2. KJKSZPJ - Silah paketi 2 (Professional Tools)
  3. UZUMYMW - Silah paketi 3 (Nutter Tools)
  4. ROCKETMAN - Jetpack verir.
  5. AIYPWZQP - Paraşüt verir.
  6. WANRLTW - Sınırsız cephane.
  7. NCSGDAG - Tüm silah seviyenizi hitman yapar.
  8. OUIQDMW - Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız.
  9. HESOYAM - Can, Zırh, $250.000
  10. BAGUVIX - Ölümsüzlük.

Bu kodları kullanarak silah hilenizi gerçekleştirmiş olursunuz.

GTA SAN ANDREAS SİLAH HİLESİ ŞİFRESİ

•Silah Paketi 1 (Thugs Tools) LXGIWYL / THUGSARMOURY

•Silah Paketi 2 (Professional Tools) KJKSZPJ / PROFESSIONALSKIT

•Silah Paketi 3 (Nutter Tools) UZUMYMW / NUTTER

Bunlar dışından ayrıca bazı hile kodlarında mevcuttur. Bu hile kodları ile oyununuz daha renkli bir hal alır ve karakteriniz daha güçlü olur. Hile kodları şu şekildedir:

Polis, Seviyeler ve Çeteler

  1. OSRBLHH - Aranma seviyenize 2 yıldız ekler.
  2. ASNAEB - Polislerden kurtulursunuz.
  3. LJSPQK - Polisler tarafından 6. seviyeden aranırsınız
  4. AEZAKMI - Asla aranmazsınız.
  5. MUNASEF - Adrenalin modu.
  6. KANGAROO - Mega zıplama.
  7. IAVENJQ - Mega yumruk.
  8. AEDUWNV - Asla acıkmazsınız.
  9. CVWKXAM - Sınırsız oksijen.
  10. BTCDBCB - Şişmanlarsınız.
  11. KVGYZQK - Zayıflar, sıska kalırsınız.
  12. JYSDSOD - Maximum güç.
  13. OGXSDAG - Maximum güven.
  14. EHIBXQS - Maximum çekicilik.
  15. MROEMZH - Her bölgede çeteniz olur.
  16. BIFBUZZ - Sokakları çeteler kontrol eder.

Araç yaratma

  • AIWPRTON - Rhino verir.
  • CQZIJMB - Bloodring Banger verir.
  • JQNTDMH - Rancher verir.
  • PDNEJOH - Yarış arabası verir.
  • VPJTQWV - Yarış arabası verir.
  • AQTBCODX - Romero verir.
  • KRIJEBR - Stretch verir.
  • UBHYZHQ - Çöp kamyonu verir.
  • RZHSUEW - Caddy verir.
  • JUMPJET - Hydra verir.
  • KGGGDKP - Hovercraft verir.
  • OHDUDE - Helikopter verir.
  • AKJJYGLC - ATV verir.
  • AMOMHRER - Tanker verir.
  • EEGCYXT - Dozer verir.
  • URKQSRK - Planör verir.
  • AGBDLCID - Monster verir.
  • Araç seviyeleri
  • CPKTNWT - Tüm araçları üst seviyede kullanırsınız.
  • XICWMD - Görünmez araçlar.
  • PGGOMOY - Mükemmel araç kontrolü.
  • ZEIIVG - Bütün lambalar yeşil olur.
  • YLTEICZ - Agresif sürücüler.
  • LLQPFBN - Pembe trafik.
  • IOWDLAC - Siyah trafik.
  • AFSNMSMW - Uçan botlar.
  • BGKGTJH - Trafikte ucuz arabalar.
  • GUSNHDE - Trafikte hızlı arabalar.
  • RIPAZHA - Uçan arabalar.
  • JCNRUAD - Ekrandaki tüm araçlar patlar.
  • COXEFGU - Tüm araçların nitrosu olur.
  • BSXSGGC - Dokunduğunuz araçlar patlar.
  • THGLOJ - Sakin trafik.
  • FVTMNBZ - Trafikte kasaba araçları.
  • VKYPQCF - Taksilere nitro verir.
  • VQIMAHA - Tüm araçların seviyesini maximum yapar.
  • Oynanış
  • AJLOJYQY - Herkes birbirine saldırır.
  • BAGOWPG - Herkes sizden nefret eder.
  • FOOOXFT - Herkese silah verir.
  • SZCMAWO - İntihar edersiniz.
  • CIKGCGX - Plaj partisi.
  • AFPHULTL - Ninja teması.
  • IOJUFZN - Halk isyan eder.
  • PRIEBJ - Funhouse teması.
  • SJMAHPE - Herkese 9mm silah verir.
  • ZSOXFSQ - Herkese roket verir.
  • Hava ve Zaman
  • AFZLLQLL - Güneşli.
  • ICIKPYH - Çok güneşli.
  • ALNSFMZO - Bulutlu.
  • AUIFRVQS - Yağmurlu.
  • CFVFGMJ - Sisli.
  • MGHXYRM – Gök gürültülü ve fırtınalı.
  • CWJXUOC - Kum fırtınası.
  • YSOHNUL - Hızlı saat.
  • PPGWJHT - Hızlı oynanış.
  • LIYOAAY - Yavaş oynanış.
  • XJVSNAJ – Her zaman gece.
  • OFVIAC - Turuncu gökyüzü 21:00

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GTA San Andreas Hileleri ve Şifreleri 2022: GTA SA Ölümsüzlük, Para, Silah Hileleri ve Kodları
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