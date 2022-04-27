GTA San Andreas Hileleri yayınlandı: 2004 yılında oyun dünyasına bomba gibi bir giriş yapan GTA San Andreas, taraflı tarafsız tüm oyun severlerin beğenisini kazanmayı başardı. Rockstar Games’in efsane oyunları arasına kendini yazdırmayı başaran GTA San Andreas, GTA V çıkana kadar serinin en popüler oyunuydu. Hala çok sayıda oyuncunun oynamaya devam ettiği GTA San Andreas’da oyundaki görevleri daha kolay hale getirebilmek için pek çok şifre ve hile bulunmaktadır. Herhangi bir program kullanmadan oyun içinde kodlar yazarak GTA SA hileleri ile ölümsüzlük, para, silah ve can hileleri gibi pek çok hileyi oyununuzda aktif edebilirsiniz. Bu yazımızda sizler için GTA San Andreas Hilelerine yer verdik. İşte Silah, Ölümsüzlük ve Para Hilesi başta olmak üzere PC, PS4 ve mobil sürümlere uyumlu tüm GTA San Andreas Hileleri ve Şifreleri
Grand Theft Auto serileri, oyun dünyasının efsaneleri arasında bulunuyor. Bu seriyi efsane yapan pek çok oyun bulunurken, oyun severler için GTA San Andreas oyunu başka bir noktada bulunuyor. Serinin en sevilen oyunları arasında yer alan GTA San Andreas pek çok oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Oyunseverler görevleri daha hızlı tamamlamak adına GTA San Andreas hileleri araştırması yapıyor. Bilindiği üzere GTA serilerinde oyunun izin verdiği şifrelerle hile yapılabilmektedir. Oyuncular, GTA SA hileleri ile görevleri daha kolay yapabiliyor. Bu şifreler arasında en popüler olanları ise GTA San Andreas Ölümsüzlük, Para Hilesi, Silah ve Can Hilesi yer almaktadır. Sizler için bu yazımızda GTA San Andreas Hilelerine ve şifrelerine yer verdik. İşte güncel GTA San Andreas Hileleri
GTA SAN ANDREAS HİLELERİ NELERDİR?
GTA San Andreas oyunu üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala oynanmaya devam ediyor. Küçükten büyüğe pek çok kişinin oynadığı oyunda işinizi kolaylaştıracak pek çok hile bulunuyor.
İşte en çok kullanılan GTA San Andreas Hileleri…
GTA SAN ANDREAS SİLAH HİLELERİ
GTA san andreas silah hilesi kodu şu şekildedir;
Silahlar, Can ve Zırh
LXGIWYL - Silah paketi 1 (Thugs Tools)
KJKSZPJ - Silah paketi 2 (Professional Tools)
UZUMYMW - Silah paketi 3 (Nutter Tools)
ROCKETMAN - Jetpack verir.
AIYPWZQP - Paraşüt verir.
WANRLTW - Sınırsız cephane.
NCSGDAG - Tüm silah seviyenizi hitman yapar.
OUIQDMW - Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız.
HESOYAM - Can, Zırh, $250.000
BAGUVIX - Ölümsüzlük.
Bu kodları kullanarak silah hilenizi gerçekleştirmiş olursunuz.