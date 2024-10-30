Güçlü devlet İzmir depreminin yaralarını da sardı: Depremzedelere 4 yılda 4 bin 602 konut teslim edildi

İzmir'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 4 yıl geçti. Depremin acısı hâlâ yüreklerde olsa da bıraktığı izler devlet-millet birlikteliğiyle silindi. Depremin hemen ardından harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 213 bin 762 binada yaptıkları inceleme sonucu 99'unun acil yıkılmasına karar verdi, 632 yapının ağır hasarlı, 580 yapının orta hasarlı, 7 bin 768 yapının ise az hasarlı olduğunu tespit etti. Acil yıkılmasına karar verilen binalar AFAD ekipleri tarafından hızlı bir şekilde yıkıldı.

CUMHURBAŞKANI TESLİM ETTİ

Depremde yıkılan 8 binanın bulunduğu 7 bölgede TOKİ tarafından bina yapımına başlanırken rezerv alan ilan edilen Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki 375 hektarlık alanda da binalar yükselmeye başladı. Rezerv alandaki ilk konutlar, depremin birinci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi. Tamamlanan iki büyük konut projesiyle depremin üzerinden geçen 4 yılda depremzedelere toplam 4 bin 602 konutun teslimi yapıldı.

BİR YIL DOLMADAN KONUTLARI TESLİM ETTİK

TOKİ Uygulama Daire Başkanı Emrah Bıyıkoğlu, Bayraklı şehir merkezindeki 7 etapta toplam bin 404 konutun ihalesini yaptıklarını belirten Bıyıkoğlu, "Bir yıl dolmadan da konutların teslimlerini gerçekleştirdik. Aynı zamanda Bayraklı merkezde 289 iş yerimizin yapımını tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Bayraklı Şehir Hastanesi yanındaki rezerv alanda da çalışmalar tamamlandı. Bölgede 8 etapta 3 bin 657 konutun ihalesini gerçekleştirdik. Bunlardan da 3 bin 198 konutun teslimini yaptık. Kalan konutlarımızı da önümüzdeki hafta itibarıyla teslim edeceğiz. Burada aynı zamanda 68 iş yeri yaptık. Bir anaokulu, ortaokul, lise, 2 cami yaparak hak sahiplerine sosyal donatı alanlarını da teslim ettik" dedi.