Güçlü sosyal bağlar yaşlanmayı yavaşlatıyor

Yaşam boyu süren güçlü sosyal ilişkiler biyolojik yaşlanmayı yavaşlatıyor. Independent'te yer alan habere göre, Birleşik Devletler'de "Orta Yaş" adlı verilen çalışmaya katılan 2 bin 100'den fazla kişinin verileri analiz edildi. Daha fazla "toplam sosyal avantaja" sahip kişilerin daha yavaş biyolojik yaşlanma oranları ve daha düşük kronik iltihap seviyeleri gösterdiği belirlendi. Bilim insanları sosyal avantajın epigenetik, iltihapla ilişkili ve hormonal sistemler gibi vücudun yaşlanmayla bağlantılı temel sistemlerine yansıyabileceğini öne sürdü. Brain, Behavior & Immunity - Health adlı akademik dergide yayımlanan çalışma, sosyal yaşamın yalnızca mutluluk veya stresten kurtulmakla ilgili olmadığı, aynı zamanda sağlığın temel bir belirleyicisi olduğu görüşünü güçlendirdi.