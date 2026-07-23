’Gül Yetiştiren Adam’ ardında medeniyet mirası bıraktı

Türk edebiyatının ve düşünce hayatının mümtaz isimlerinden Rasim Özdenören, kalemiyle yalnızca hikâyeler yazmadı; bir medeniyet tasavvurunu, inançla yoğrulmuş bir hayat anlayışını ve Anadolu irfanını satırlara taşıdı. Özdenören'in geçen 4 yıla rağmen ortaya koyduğu eserler, yeni nesiller için yol göstermeye devam ediyor.

FİKİRLERİYLE YÖN VERDİ

20 Mayıs 1940'ta İstanbul'da dünyaya gelen Özdenören, şair Alaeddin Özdenören'in ikiz kardeşiydi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü ile Hukuk Fakültesi'ni tamamlayan Özdenören'in fikir dünyasında önemli kırılmalardan biri, Sezai Karakoç ile tanışması oldu. Yerli düşünceyi esas alan çizgisiyle "Hamle", "Edebiyat" ve "Mavera" dergilerinde yazdı. 1967'de yayımlanan ilk kitabı "Hastalar ve Işıklar" ile dikkat çeken Özdenören, ardından "Çözülme", "Çok Sesli Bir Ölüm", "Çarpılmışlar", "Gül Yetiştiren Adam", "Denize Açılan Kapı", "Kuyu", "Hışırtı" ve "Toz" gibi eserleri kaleme aldı. Özellikle "Gül Yetiştiren Adam", modernleşme karşısında değerlerini korumaya çalışan insanın sembolü hâline gelirken "Çok Sesli Bir Ölüm" ise televizyona uyarlanarak Prag Uluslararası TV Filmleri Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, TBMM Üstün Hizmet Ödülü ve Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü başta olmak üzere çok sayıda ödül alan Özdenören, 23 Temmuz 2022'de Ankara'da 82 yaşında Hakk'a yürüdü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör