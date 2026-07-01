Gülhan Karabacak dosyasında flaş gelişme: 2 yıldır bir iz yoktu! O görüntüler sonrası harekete geçildi...

'KEMİĞİ BİLE BULUNSA EN AZINDAN MEZAR TAŞI OLUR'

Gülhan Karabacak'ın annesi Elif Karabacak, "Kızım kaybolduğu gün babasıyla yolda karşılaşıyor. Babası 'Eve dön' diyor, kızım ise 'Baba kafamı dağıtayım, geliyorum' diye cevap veriyor. Aynı yoldan devam ederek kanal yoluna gidiyor. Güvercin yetiştiricisinin güvenlik kamerasına yansıyor. Ben kızımın o gün kanala düştüğünü düşünüyorum. Görüntüde o bölgeye giriyor, bir daha da çıkmıyor. İnşallah kızımla ilgili bir bulguya ulaşılır. Bir saç teli ya da bir kemiği bile bulunsa, en azından bir mezar taşı olur. Devletin tüm teknik imkanlarının kullanılmasını istiyorum" diye konuştu.