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Giriş Tarihi: 16.06.2026 15:30

Gülistan cinayetini ortaya çıkaran başsavcıdan jandarmaya teşekkür ziyareti

Gülistan Doku soruşturmasını 6 yıl sonra yeniden açan Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve JASAT personelini ziyaret ederek çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Gülistan cinayetini ortaya çıkaran başsavcıdan jandarmaya teşekkür ziyareti
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Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) personelini ziyaret ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Tuğgeneral Baykal ve JASAT personeli ile fotoğraf çektiren Başsavcı Cansu, ziyaret anısına Tuğgeneral Baykal'a plaket takdim edildi. Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Gülistan Doku soruşturmasını yeniden açmış ve aralarında eski vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma Şükrü Eroğlu'nun de aralarında bulunduğu 13 kişiyi tutuklanmıştı.

#TUNCELİ

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Gülistan cinayetini ortaya çıkaran başsavcıdan jandarmaya teşekkür ziyareti
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