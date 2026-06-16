Gülistan cinayetini ortaya çıkaran başsavcıdan jandarmaya teşekkür ziyareti

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) personelini ziyaret ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Tuğgeneral Baykal ve JASAT personeli ile fotoğraf çektiren Başsavcı Cansu, ziyaret anısına Tuğgeneral Baykal'a plaket takdim edildi. Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, Gülistan Doku soruşturmasını yeniden açmış ve aralarında eski vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma Şükrü Eroğlu'nun de aralarında bulunduğu 13 kişiyi tutuklanmıştı.

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