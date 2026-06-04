Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş Türkiye’ye iade edilecek! Bakan Gürlek süreci yakından takip ediyor

Amerika'da tutuklu olan ve hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş'ın önümüzdeki günlerde New York'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor. Türkiye Aktaş'ın en kısa sürede iadesi ve Türkiye'ye gönderilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı üzerinden yoğun bir görüşme de yaptığı öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de, firari Umut Aktaş'ın en kısa ve en uygun zamanda iadesini yapılması amacıyla konu üzerinde titizlikle durduğu belirtildi. Bakanlık, iadeye ilişkin Altaş hakkındaki iddialarla ilgili dosyayı ABD'de ilgili birimlere gönderdi.

İADEDEN SONRA İDDİANAME TAMAMLANACAK

Öte yandan, Gülistan cinayeti ile ilgili elinde önemli bilgilerin ve kanıtların olduğunu savunan Umut Altaş'ın iadesinin hemen ardından 12'si tutuklu 15 sanık hakkında Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianamenin de tamamlanarak Ağır Ceza Mahkemesine gönderileceği öğrenildi. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Zeinal Abarakov ile koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör