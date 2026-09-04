Gülistan Doku dosyasında tutuklu sayısı 32’ye yükseldi

Gülistan Doku
soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erzurum Adliye'ne çıkarıldı. Burada ifadeleri alınan çift, sevk edildikleri hakimlikte tutuklandı. Doku, cinayetinde tutuklu sayısı da 32'ye yükseldi. Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarısaltuk Köprüsü'nden aynı dakikalarda geçtikleri belirlenen çiftin, dönemin Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel
'in eşi ile yoğun bir telefon trafiği yaşadığı da tespit edilmişti.
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Mete Efendioğlu - Editör