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Giriş Tarihi: 15.09.2026

Gülistan Doku soruşturmasında 6’ncı dalga: 2 emniyet mensubu gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında 6’ncı dalga: 2 emniyet mensubu gözaltına alındı
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Gülistan Doku soruşturması kapsamında 6'ncı dalga operasyon başlatıldı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği iddiasıyla aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında 7 ilde gözaltı, arama ve el koyma işlemlerine başlandı. Operasyon kapsamında, olay tarihinde Tunceli'de görev yapan ve halen Antalya'nın Alanya ilçesindeki KOM ve Trafik şubelerinde görevli 2 emniyet mensubu gözaltına alındı.
#GÜLİSTAN DOKU #TUNCELİ

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Gülistan Doku soruşturmasında 6’ncı dalga: 2 emniyet mensubu gözaltına alındı
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