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Giriş Tarihi: 1.08.2026

Gülistan Doku soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Gülistan Doku soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
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Gülistan Doku cinayeti soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tunceli'de Ocak 2020'den beri haber alınamayan ve organize bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 zanlı hakkında işlem yapılmıştı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılıkta serbest bırakılırken, 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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#TUNCELİ #GÜLİSTAN DOKU

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Gülistan Doku soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
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