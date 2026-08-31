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Giriş Tarihi: 31.08.2026 13:46

Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Faruk KÜÇÜK
Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesine getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 7 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 29'a yükseldi.

Operasyonda, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K, polis dalgıçları A.K, G.G. ve V.İ, soruşturma kapsamında önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö'nün çocukları D.Ö, S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alınmıştı.

#TUNCELİ #GÜLİSTAN DOKU #ERZURUM

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Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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