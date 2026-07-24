Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı: O isim tutuklandı!

GÜVENLİK KORUCUSU TUTUKLANDI

Tunceli'de, Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden güvenlik korucusu F.Ö., 'kasten öldürmeye yardım' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından tutuklanırken, iş insanı O.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, F.Ö. cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör