Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı: O isim tutuklandı!

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ait dijital materyallerde yapılan incelemeler sonunda Ankara'da operasyon yapıldı. Açılan telefonda eski Vali Sonel ile ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar incelendi. Yazışmaların soruşturma dosyası kapsamında önemli deliller arasında yer aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan şüpheliler Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dışında kalan 2 şüpheliye yönelik dün sabah Ankara'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.
GÜVENLİK KORUCUSU TUTUKLANDI
Tunceli'de, Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden güvenlik korucusu F.Ö., 'kasten öldürmeye yardım' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından tutuklanırken, iş insanı O.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, F.Ö. cezaevine gönderildi.