SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran görüntü: Nasıl öldürüldüğünü anlattı!

"Dün gece saatlerinde Umut Altaş'ın abisi Sidar Altaş, aile avukatımıza ulaştı. Gülistan'ın ölüm nedenine ilişkin, daha önce gizli tanığın şubat ayında da ifade ettiği iddiaları paylaştı. Buna göre Gülistan'ın, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından tecavüze uğradığı, hamile kaldıktan sonra ise bir evde silahla başından vurularak öldürüldüğünün söylendiğini aktardı. Sidar Altaş'ın verdiği bu bilgiler üzerine, bunları yeniden öğrenmiş olmak bizi derinden sarstı. Gerekli bilgileri ilerleyen süreçte yeniden kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca yeni isimler de verdiğini belirtti. Başsavcımız Ebru Cansu'ya güveniyoruz. Her seferinde duyduklarımız çok acı olsa da, katil olduğu iddia edilen Mustafa Soner Turay'ın ve tüm delilleri sakladığı öne sürülen babası Tuncay Sonel ile birlikte bu suç ağına dahil olan herkesin adalet önünde hesap vereceğine dair kuşkumuz yoktur."