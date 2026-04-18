SON DAKİKA | Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran görüntü: Nasıl öldürüldüğünü anlattı!

SON DAKİKA | Üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Tunceli Adliyesi önünde açıklama yapan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'dan akılalmaz bir açıklama geldi. ABD'de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut A.'nın ağabeyi S.A.'nın Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri dosyaya girdi.
"Dün gece saatlerinde Umut Altaş'ın abisi Sidar Altaş, aile avukatımıza ulaştı. Gülistan'ın ölüm nedenine ilişkin, daha önce gizli tanığın şubat ayında da ifade ettiği iddiaları paylaştı. Buna göre Gülistan'ın, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından tecavüze uğradığı, hamile kaldıktan sonra ise bir evde silahla başından vurularak öldürüldüğünün söylendiğini aktardı. Sidar Altaş'ın verdiği bu bilgiler üzerine, bunları yeniden öğrenmiş olmak bizi derinden sarstı. Gerekli bilgileri ilerleyen süreçte yeniden kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca yeni isimler de verdiğini belirtti. Başsavcımız Ebru Cansu'ya güveniyoruz. Her seferinde duyduklarımız çok acı olsa da, katil olduğu iddia edilen Mustafa Soner Turay'ın ve tüm delilleri sakladığı öne sürülen babası Tuncay Sonel ile birlikte bu suç ağına dahil olan herkesin adalet önünde hesap vereceğine dair kuşkumuz yoktur."
Gülistan Doku soruşturmasında kan donduran görüntü: Nasıl öldürüldüğünü anlattı! | Video
Umut Altaş ve Sidar Altaş'ın babası Celal Altaş, annesi Nurşen Arıkan dün mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
'KAFASINA SIKTIM'
Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen, ABD'de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut A.'nın ağabeyi S.A.'nın Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri dosyaya girdi. S.A., soruşturma dosyasına giren görüntüde, "Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut'un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti" ifadelerini kullandı.
ESKİ VALİ SONEL'İN YAKIN KORUMASI TUTUKLANDI
Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltında bulunan dönemin valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede 'delilleri yok etme' suçundan tutuklandı.
Daraltılmış baz raporuna göre, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Şükrü Eroğlu'nun, Doku'nun son görüldüğü yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü çevresine geldiği burada saat 22.08'de Umut Altaş ile buluştukları kesinleşmişti. Cinayet iddialarının yoğunlaştığı saat 23.36 ile sabah 06.55 arasında şüphelilerin telefonlarının eş zamanlı olarak kapatıldığı veya sinyal vermesinin engellendiği raporlanmıştı.