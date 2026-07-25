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Giriş Tarihi: 25.07.2026 02:50

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmışlardı! Cezaevine sevk edildiler: "Katiller" sloganları atıldı

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca "katiller" sloganlarıyla cezaevine sevk edildi. Tutuklanan Sonel ve Aca, cezaevine sevk edildiği esnada Doku ailesi "katiller" sloganları attı.

İHA Yaşam
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmışlardı! Cezaevine sevk edildiler: Katiller sloganları atıldı
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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Dün sabah düzenlenen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Şüphelilerden güvenlik korucusu F.Ö. "Kasten öldürmeye yardım ile suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanırken, hafriyat işiyle uğraşan O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLU SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, güvenlik korucusu Yılmaz Arslan ve ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca bugün geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Mehmet Aca, akşam saatlerinde 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma suçu' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından tutuklanmıştı. Adliyedeki sorgusu biten dönemin Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklandı. Böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

"KATİLLER" SLOGANLARI ATILDI

Tutuklanan Sonel ve Aca, cezaevine sevk edildiği esnada Doku ailesi "katiller" sloganları attı. Son şüpheli güvenlik korucusu Yılmaz Arslan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TUNCELİ #TUNCAY SONEL #ERZURUM #GÜLİSTAN DOKU

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Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmışlardı! Cezaevine sevk edildiler: "Katiller" sloganları atıldı
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