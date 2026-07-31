Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i tutuklandı

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerin ardından 6 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik, 5 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 18'i gözaltına alınmıştı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör