Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı...

AİHM KARARLARINA ATIF: "TOPLUMSAL HUZUR İÇİN TUTUKLAMA ŞART"

Savcılık, tutuklama talebini güçlendirmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) emsal kararlarına atıfta bulundu. Sevk yazısında, "Suçun ağırlığı ve toplumda yarattığı infial nedeniyle toplumsal huzursuzluğun ancak tutuklama ile dindirilebileceği" ve şüphelinin serbest kalması halinde "adaletin işleyişine müdahale tehlikesinin" bulunduğu açıkça ifade edildi.

Hukukçular, bir valinin "resmi belgeyi yok etmek" ve "suçluyu kayırmak" gibi iddialarla tutuklamaya sevk edilmesini davanın gidişatı açısından en kritik dönemeç olarak değerlendiriyor.