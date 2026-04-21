Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı...

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği 21 sayfalık ifadenin ardından; delil karartma, resmi belgeyi yok etme ve bilişim sistemlerine usulsüz müdahale suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
78 SORULUK KRİTİK SORGU
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/7025 sayılı soruşturma kapsamında, Tuncay Sonel'e tam 78 soru yöneltildi. Savcılık sevk yazısında, Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin yakalandığını hatırlatarak, eski valinin eylemlerinin "hayatın olağan akışına aykırı" ve "suçtan kurtulmaya yönelik" olduğu vurgulandı.
İŞTE SEVK GEREKÇELERİ: "DELİLLER SİSTEMATİK YOK EDİLDİ"
Savcılığın Erzurum Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği tutuklama talebinde, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yaşanan usulsüzlükler tek tek sıralandı:
Hastane ve Kamera Kayıtları Gülistan kaybolduktan hemen sonra hastane kayıtlarının ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği tespit edildi.
AĞIR SUÇLAMALAR: 5 AYRI MADDEDEN TUTUKLAMA TALEBİ
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Harun Çetinkaya tarafından imzalanan sevk yazısında, Tuncay Sonel'in şu suçları işlediğine dair "kuvvetli suç şüphesi" bulunduğu belirtildi:
1. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK 281/1)
2. Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme (TCK 244/2)
3. Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK 134/1)
4. Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme (TCK 136)
5. Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (TCK 205)
AİHM KARARLARINA ATIF: "TOPLUMSAL HUZUR İÇİN TUTUKLAMA ŞART"
Savcılık, tutuklama talebini güçlendirmek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) emsal kararlarına atıfta bulundu. Sevk yazısında, "Suçun ağırlığı ve toplumda yarattığı infial nedeniyle toplumsal huzursuzluğun ancak tutuklama ile dindirilebileceği" ve şüphelinin serbest kalması halinde "adaletin işleyişine müdahale tehlikesinin" bulunduğu açıkça ifade edildi.
Hukukçular, bir valinin "resmi belgeyi yok etmek" ve "suçluyu kayırmak" gibi iddialarla tutuklamaya sevk edilmesini davanın gidişatı açısından en kritik dönemeç olarak değerlendiriyor.
ESKİ VALİ SONEL TUTUKLANDI!
NE OLMUŞTU?
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.
Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tuncay Sonel'in Erzurum Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri sürüyor.
