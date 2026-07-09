Gülistan Doku'nun avukatından çarpıcı iddia: “Sosyal medya hesabından veri silindi”

SOSYAL MEDYA HESABINDAN VERİ SİLİNDİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan avukat Ali Çimen, paylaşımında, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın baş şüpheli olarak gösterdiği T. Sonel tarafından "siber çeteye" gönderildiğini ve Doku'nun sosyal medya hesaplarında veri silme ile yükleme işlemlerinin 18 Ocak 2020 tarihinde tamamlandığını iddia etti.