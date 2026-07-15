Haberler Yaşam Haberleri Gülistan Doku’nun cesedini arama çalışmaları devam ediyor! Kilit isim Umut Altaş o noktayı işaret etmişti
Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:46 Son Güncelleme: 15.07.2026 09:52

Gülistan Doku’nun cesedini arama çalışmaları devam ediyor! Kilit isim Umut Altaş o noktayı işaret etmişti

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden raftan indirildi. Canice katledilen Gülistan'ın soruşturması kapsamında dosyanın kritik isimlerinden ve ABD'de gözaltına alınan firari şüpheli ifadesinde Umut Altaş cesedin o koordinatlarda olduğunu söylemişti. Yapılan arama çalışması, kentin çeşitli noktalarında titizlikle devam ediyor. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Gülistan Doku’nun cesedini arama çalışmaları devam ediyor! Kilit isim Umut Altaş o noktayı işaret etmişti
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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

KİLİT İSİM O NOKTAYI İŞARET ETMİŞTİ

ABD'de bulunan firari şüpheli Umut Altaş hakkında da Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmış, ABD Polis Teşkilatı (USMS) ile Interpol Washington ve İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin (HSI) New York ofisi tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda Altaş, 22 Mayıs'ta ABD'de yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ülkeye iadesi beklenen Altaş, yakalanmadan önce açıklama yapmıştı. Cesedin tam yerini bilmediğini ifade eden Altaş, Munzur Üniversitesi ve çevresi, Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisi yanındaki çöplük alana bakılması gerektiğini ifade etmişti.

ARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda Altaş'ın ifade ettiği noktalarda ve daraltılmış baz verilerine göre Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Timlerinden oluşan ekipler tarafından yer altı görüntüleme cihazı desteğiyle arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekiplerin Rostar ve Dinar Deresi arasında kalan mevkide ve kentin çeşitli noktalarında arama faaliyetleri devam ediyor.

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3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLERLE ŞÜPHELİ ALANLAR İNCELENİYOR

Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yer altının üç boyutlu görüntüsü elde edilerek, şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#UMUT ALTAŞ #TUNCELİ #GÜLİSTAN DOKU

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Gülistan Doku’nun cesedini arama çalışmaları devam ediyor! Kilit isim Umut Altaş o noktayı işaret etmişti
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