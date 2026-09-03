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Giriş Tarihi: 3.09.2026

Gülistan soruşturmasında ifade hareketliliği

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Gülistan soruşturmasında ifade hareketliliği
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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklananlar arasında yer alan Gülistan'ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Erzincan Cezaevi'nden Tunceli'ye getirildi. Adliye'ye çıkarılan Abarakov'un ifadesini, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından aldı. Yaklaşık 4 saat süren ifade işlemlerinin ardından Abarakov, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak yeniden cezaevine götürüldü.
#TUNCELİ #GÜLİSTAN DOKU

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Gülistan soruşturmasında ifade hareketliliği
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