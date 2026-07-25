Gülistan’ı gömen korucu tutuklandı

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden, önceki gün adliyeyle sevk edilen güvenlik korucusu Fatih Özmen tutuklanırken, iş insanı Okan Yarıcı adli kontrolle serbest bırakıldı.

16 SANIK TUTUKLU

Doku'nun cesedinin gömenler arasında yer aldığı yönünde delillere ulaşılman Fatih Özmen, "Kasten Öldürmeye Yardım Etme" ve "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçlamalarıyla tutuklandı. Dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca da "Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girmek" ile "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme ve Değiştirme" suçlarından tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sanık sayısı 16'e yükseldi. Soruşturmada gizli tanık "Şubat"ın, Gülistan Doku'nun cansız bedeninin Fatih Özmen ve Şükrü Eroğlu tarafından Koçpınar köyü mezarlığına gömüldüğü ve sonra buradan çıkarılarak başka yere götürüldüğü yönündeki ifadesi, mahkeme tarafından "güvenilir" bulundu.

DELİLLERE ULAŞILDI

Baz raporlarında da Fatih Özmen'in telefonunun, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 05 Ocak 2020 saat 23:11 ile 06 Ocak 2020 saat 06:43 saatleri arasında Tunceli Elazığ yolu ile Jandarma Üniversite arasında bölgeden, valilin oğlu Mustafa Türkay Sonel, arkadaşı Umut Ataş ve koruma müdürü Şükrü Eroğlu ile birlikte baz verdiği belirlendi. Gizli tanık Şubat ifadesinde, "Ceset gömüldüğü sırada Şükrü Eroğlu ile o dönem Tunceli Pertekte ismini bilmediğim bir korucu birliktelermiş" şeklinde ifade vermişti. Savcılık, Doku'nun cesedinin korucular tarafından gömüldüğüne dair delillere ulaşmıştı.



VALİNİN EŞİ DE CEZAEVİNDE

ESKİ Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, dün güvenlik korucusu Yılmaz Arslan ve ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca ile birlikte adliye sevk edildi. Arslan ve Aca'nın ardından Handan Sonel de tutuklandı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör