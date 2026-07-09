Gülistan Doku'nun avukatından çarpıcı iddia: “Sosyal medya incelemesi 13 gün geciktirildi”

Tunceli Munzur Üniversitesi'nde çocuk gelişimi bölümünde okuyan 21 yaşındaki Gülistan Doku 6 yıl önce ortadan kayboldu. Yapılan aramalarda izine rastlanmayan Doku'nun 6 yıl sonra Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından başlatılan soruşturmada, cinayete kurban gittiği belirlendi. Yapılan operasyonda, eski vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, eski sevgilisi Zeinal Abarakov ile koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturma dosyasına ilişkin yeni bir iddiada bulundu. Avukat Çimen, Gülistan Doku'nun sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme talimatının 13 gün geciktirildiğini, bu süreçte hesaplardaki dijital verilerin silindiğini ileri sürdü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN VERİ SİLİNDİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan avukat Ali Çimen, paylaşımında, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın baş şüpheli olarak gösterdiği T. Sonel tarafından "siber çeteye" gönderildiğini ve Doku'nun sosyal medya hesaplarında veri silme ile yükleme işlemlerinin 18 Ocak 2020 tarihinde tamamlandığını iddia etti. Faili ya da failleri ortaya çıkarabilecek dijital izlerin bulunduğu sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme talimatının 13 gün boyunca verilmediğini iddia eden Çimen, paylaşımında, "Siber çetenin işi bittikten sonra Tunceli Başsavcılığı aynı gün, yani 18 Ocak 2020 saat 16.00'da maktulün sosyal medyasının araştırılması talimatını verdi" şeklinde ifadeler kullandı. Araştırmanın da Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından yerine getirildiğini söyleyen Çimen, "Yaşanan süreç organize şekilde yürütüldü. Organize saf bir kötülük ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.