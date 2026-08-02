Gülistan’ın bilgileri defalarca sorgulanmış

Tunceli
'de 6 yıl sonra cinayete kurban gittiği belirlenen Gülistan Doku
'nun kaybolmasından önce ve kaybolduğu gün polis bilgi sistemi olan POLCEP'te farklı polis memurları tarafından birden fazla kez sorgulandığı belirlendi. Dosyadaki kayıtlara göre, ilk sorgu 25 Kasım 2019'da Tunceli Polisevi Şube Müdürlüğü Konaklama Büro Amirliği'nde görevli memur M.K. tarafından yapıldı. Aynı memurun 4 Aralık'ta saat 08.08 ile 08.47 arasında dört kez, saat 17.49'da ise bir kez daha Gülistan Doku'nun T.C. kimlik numarası üzerinden Gülistan Doku'nun aile bilgilerini sistem üzerinden sorguladığı tespit edildi. Ayrıca polis memuru C.S.'nin ise 4 Ocak saat 22.41'de yani Doku'nun kaybolmasından bir gün önce kimlik numarası üzerinden sorgulama yaptığı rapora yansıdı. Kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde de polis bilgi sistemi üzerinden çok sayıda sorgulama gerçekleştirildiği belirlenirken, Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu sorgu kayıtlarını dosyaya delil olarak ekledi. Öte yandan jandarma, Gülistan Doku'nun gömülmüş olabileceği değerlendirilen bölgede yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama yaptı. Bu arada soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.