Gülizar’ın katilleri gün yüzü görmeyecek

Diyarbakır'da 10 yıl önce Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi Alacakaya Mermer Ocağı mevkiinde mağarada cesedi bulunan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Gülizar Bingöl (27) olduğu ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırmada, genç kadını akrabası Mehmet Biroğlu'nun öldürdüğü tespit edildi. Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, katil zanlısı Mehmet Biroğlu ve Gülizar'ın eşi H.B. hakkında dava açtı. İddianamede, Gülizar Bingöl'ün vücudunda kesici ezici alet yaralanmalarına bağlı kemik kırıkları ve büyük damar yaralanması bulunduğuna dikkat çekildi. Gülizar Bingöl'ün ölümünün nedeninin ise, boyuna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi (solunum hareketlerinin kısıtlanması) sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi. Cesedin yakılmış vaziyette, boyun kısmında çok sıkı bir şekilde iki tur atılarak boyun sol yanında düğümlenmiş, kenarları küçük beyaz boncuklu tülbent görüldüğü belirtilen iddianamede, Mehmet Biroğlu'nun plan yaparak maktulü Petekkaya kırsalında bulunan iki kaya arasındaki 'kovuk' diye tabir edilen yere götürdüğü, otopsi raporundan da anlaşılacağı üzere baş bölgesine günlük kullanım için taktığı küçük beyaz boncuklu tülbent ile boğarak öldürdüğü ifade edildi.

CESEDİ YOK ETMEYE ÇALIŞTI

Cesedi olay mahallinde bulunan kanlı balta ile yok etmeye çalıştığı belirtilen iddianamede, daha sonra cesedi yakmak suretiyle ortadan kaldırmaya yönelik eylemlerine devam ettiği, olayın üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen herhangi bir pişmanlık bulgusu göstermeksizin tasarlamak suretiyle canavarca hisle Gülizar Bingöl'ü öldürdüğü kaydedildi. İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Biroğlu ve kadının eşi tutuksuz sanık H.B. hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.