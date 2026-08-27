Gülizar’ın yanmış cesedi mağarada bulunmuştu! Anne tanık olarak dinlendi: ‘Kızım teyzesine gitmeden evime geldi’





İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ



İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT tarafından yürütülen çalışmalarda, cesedin 2015'te Diyarbakır Kayapınar Huzur Polis Merkezi Amirliğine kayıp başvurusu yapılan Gülizar B'ye ait olma ihtimali değerlendirilerek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kayıp ve cesetle ilgili iki dosyanın birleştirilmesine karar verilmişti.

BAZ ÇALIŞMASI RAPORU ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ



Soruşturma kapsamında, Gülizar B. ile daha önce HTS kayıtlarında sık sık telefon görüşmesi yaptığı belirlenen Mehmet Biroğlu gözaltına alınarak 20 Mayıs'ta tutuklanmış, cesedin kimliği 10 yıl sonra tekrar yapılan DNA incelemesi ve yeniden yüzlendirme çalışmasıyla belirlenmişti. DNA incelemesi, HTS ve daraltılmış baz çalışmaları sonucu elde edilen deliller doğrultusunda Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevinden tekrar Diyarbakır Adliyesine sevk edilen Biroğlu'nun yeniden ifadesi alınarak, tutukluluğunun devamına karar verilmişti.