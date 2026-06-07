Güller diyarında renkli gün

Isparta
Uluslararası Gül Festivali halk oyunları, motosiklet ve klasik otomobil gruplarının da katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Kıyafetten araçlara hemen her eşyada gül temasının kullanıldığı yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gülün yaklaşık 18 bin ailenin ekmek yediği bir bitki olduğunu belirterek, "4 ton gülden bir kilo gül yağı üretiliyor. Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'ini tek başına Isparta karşılıyor. Bir insan Isparta'ya gelip sabah ezan vakti üzerindeki kırağılar kurumadan gül toplarsa bir yıllık stresini atar. Bir gül bahçesinde sabah ezanı gül toplayın, bir yıllık dopingi alın" dedi.