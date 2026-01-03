Haberler Yaşam Haberleri Güller ve Günahlar bu akşam var mı yok mu? 3 Ocak Kanal D yayın akışı! Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 3.01.2026 13:20

Güller ve Günahlar bu akşam var mı yok mu? 3 Ocak Kanal D yayın akışı! Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?

Yılbaşı haftası nedeniyle birçok dizinin yeni bölümü ekrana gelmezken, izleyiciler “Güller ve Günahlar bu akşam var mı, yok mu?” sorusuna yanıt arıyor. 3 Ocak Kanal D yayın akışı mercek altına alınırken, dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?

Güller ve Günahlar bu akşam var mı yok mu? 3 Ocak Kanal D yayın akışı! Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?
  • ABONE OL

Yeni yıl tatili sebebiyle dizilere kısa bir ara verilmesi, Güller ve Günahlar izleyicilerini de araştırmaya yöneltti. Kanal D'nin 3 Ocak yayın akışıyla birlikte dizinin yeni bölüm tarihi yeniden gündeme geldi. Güller ve Günahlar bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?

GÜLLER VE GÜNAHLAR BU AKŞAM VAR MI?

Güller ve Günahlar 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yılbaşı tatili nedeniyle Güller ve Günahlar yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Onun yerine aynı yayın saatinde Düşüş filmi yayınlanacak.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güller ve Günahlar yeni bölüm önümüzdeki hafta cumartesi 10 Ocak'ta izleyicisiyle buluşacak.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 12. BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep ve Serhat'ın evliliği başta Arif olmak üzere Candan ailesini hayal kırıklığına uğratır. Serhat, Zeynep ve Arif'in başına gelenlerin sorumlusunu ararken Berrak, yeni taşındığı mahallede Tülay'ın da yardımı ile komşularına Zeynep'i ve ailesini kötülemektedir. Otelde çıkan beklenmedik bir olay herkesi derinden sarsacak sonuçlara yol açar.

Güller ve Günahlar yeni bölümleriyle cumartesi 20.00'da Kanal D'de!

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Güller ve Günahlar bu akşam var mı yok mu? 3 Ocak Kanal D yayın akışı! Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz