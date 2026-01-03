Güller ve Günahlar bu akşam var mı yok mu? 3 Ocak Kanal D yayın akışı! Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?

Yeni yıl tatili sebebiyle dizilere kısa bir ara verilmesi, Güller ve Günahlar izleyicilerini de araştırmaya yöneltti. Kanal D'nin 3 Ocak yayın akışıyla birlikte dizinin yeni bölüm tarihi yeniden gündeme geldi. Güller ve Günahlar bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?

GÜLLER VE GÜNAHLAR BU AKŞAM VAR MI?

Güller ve Günahlar 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yılbaşı tatili nedeniyle Güller ve Günahlar yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Onun yerine aynı yayın saatinde Düşüş filmi yayınlanacak.