Güller ve Günahlar bu akşam var mı yok mu? 3 Ocak Kanal D yayın akışı! Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?

Yeni yıl tatili sebebiyle dizilere kısa bir ara verilmesi, Güller ve Günahlar izleyicilerini de araştırmaya yöneltti. Kanal D'nin 3 Ocak yayın akışıyla birlikte dizinin yeni bölüm tarihi yeniden gündeme geldi. Güller ve Günahlar bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?
Güller ve Günahlar 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yılbaşı tatili nedeniyle Güller ve Günahlar yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Onun yerine aynı yayın saatinde Düşüş filmi yayınlanacak.
Güller ve Günahlar yeni bölüm önümüzdeki hafta cumartesi 10 Ocak'ta izleyicisiyle buluşacak.
Zeynep ve Serhat'ın evliliği başta Arif olmak üzere Candan ailesini hayal kırıklığına uğratır. Serhat, Zeynep ve Arif'in başına gelenlerin sorumlusunu ararken Berrak, yeni taşındığı mahallede Tülay'ın da yardımı ile komşularına Zeynep'i ve ailesini kötülemektedir. Otelde çıkan beklenmedik bir olay herkesi derinden sarsacak sonuçlara yol açar.
Güller ve Günahlar yeni bölümleriyle cumartesi 20.00'da Kanal D'de!