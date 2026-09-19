Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Komşusu ATV Haber'e konuştu: "Bu olay tamamen planlı gerçekleşmiş ölüm"

"O GECE ORADAYDIM, GÖZÜMLE GÖRDÜM"

Bir diğer açıklamada ise Sultan Nur Ulu'nun, olay gecesine ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekti. Ulu, "Abi, diyorum ya, işte ben yine söylüyorum sana; o gece oradaydım. Gözümle gördüm. Bir suçu yok, biliyorum ya..." ifadelerini kullandı.