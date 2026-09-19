Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Komşusu ATV Haber'e konuştu: "Bu olay tamamen planlı gerçekleşmiş ölüm"

KOMŞUSU AİLE İÇİNDEKİLERİ ANLATTI
Olayın ardından süren soruşturmada, anne ile kızı arasında yaşanan tartışmanın cinayet planını hızlandırdığı iddia edildi. Ünlü sanatçının komşusu, duruşmaya günler kala yaşananları ve aile içindeki bilinmeyenleri ATV Haber'e anlattı.
TUTARSIZ AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Dosyadaki en dikkat çekici detaylardan biri, Sultan Nur Ulu'nun Güllü'nün korkunç ölümünün ardından yaptığı öne sürülen tutarsız açıklamalar olmuştu.
"PLANLI GERÇEKLEŞMİŞ ÖLÜM"
Komşu, "Bu olay tamamen planlı gerçekleşmiş ölüm. Bu olayın içerisinde sadece Tuğyan ve Sultan yok. Tuğberk ve Çiğdem de var ama asıl yapanlar Tuğyan ve Sultan" dedi.
"EVİN ANAHTARINI SAKLAMIŞ"
Olaydan iki gün öncesini anlatan komşu, "Olaydan iki gün önce Tuğyan ve Güllü çok kötü kavga etmiş. Aralarında büyük bir kavga çıkmış. Güllü Hanım evinin anahtarını Tuğyan'a vermemiş saklamış" sözleriyle yaşananları aktardı.
"TUGYAN 28 DAKİKA BU ADAMLA KONUŞMUŞ"
Öte yandan Kervan Eminoğlu, yaptığı açıklamada Tugyan'ın söz konusu kişiyle 28 dakika görüştüğünü belirterek, görüşmenin ardından kendisine bazı mesajlar gönderildiğini söyledi. Eminoğlu'nun aktardığı mesajda, "Annemi öldürmeyeceğim ama her yerini kıracağım." ifadelerinin yer aldığı görüldü.
"O GECE ORADAYDIM, GÖZÜMLE GÖRDÜM"
Bir diğer açıklamada ise Sultan Nur Ulu'nun, olay gecesine ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekti. Ulu, "Abi, diyorum ya, işte ben yine söylüyorum sana; o gece oradaydım. Gözümle gördüm. Bir suçu yok, biliyorum ya..." ifadelerini kullandı.