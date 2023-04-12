Gülsüm’e 11 yıl sonra görev şehidi unvanı

Konya'nın Bozkır ilçesinde, acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Gülsüm Yiğit Arslan, Şubat 2012'de 112 İstasyonu'nda, görevi başındayken sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Konya İl Sağlık Müdürlüğü, benzer şekilde görev başında hayatını kaybedenlerle ilgili çalışmalar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'na başvurarak, Arslan'ın şehit sayılmasını talep etti. Bakanlık geçtiğimiz günlerde bu talebi kabul etti. Arslan adına düzenlenen Şehitlik Belgesi Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç tarafından Ereğli ilçesinde yaşayan kardeşi ve ağabeyine verildi.Şehidin kardeşi İbrahim Yiğit, "Aradan 11 yıl geçmesine rağmen acımız hep taze. Görev başındaki sağlık çalışanlarını gördükçe kardeşimi görmüş gibi oluyoruz. Rabbim devletimize zeval vermesin, bu belge bizler için en büyük onur oldu" dedi.