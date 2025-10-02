Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Gültekin Ailesi’nden 8 kişinin mezarı yapıldı

21 Ocak gecesi Grand Kartal Otel'de çıkan yangında Yüksel Gültekin'in oğlu Bilal Gültekin, gelini Zehra Sena Gültekin, Rumeysa Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Muhammet Selim Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Enes Gültekin ile Sümeyye Güner hayatını kaybetti.

Av. Yüksel Gültekin, 20 Eylül tarihinde gazetemize verdiği röportajda; "Bu olaydan hemen sonra Cumhurbaşkanımız dünürümü arayarak çocukların mezarlarını yaptırmak istediğini söylemiş. Aslında çocuklarımın mezarlarını ben yaptırmayı arzu ediyordum ama bu hususta Cumhurbaşkanımız iki üç kere aramış. Dünürüm Mehmet Ağabey de böyle söyleyince Cumhurbaşkanımıza nezaketsizlik olmasın diye O'nun bu iradesini kabul ettik. Şu an yapılıyor. Tahmin ediyorum bu ayın sonunda, bir hafta sonra tamamlanır. Oraya güzel bir mezarlık alanı ve yanında bir çeşme yapılacak. Sağ olsun belediye yetkilileri oraya suyu da getirdiler. Getirmeyle ilgili gayret gösterdiler" ifadelerini kullanmıştı.

8 KİŞİNİN MEZARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN YAPTIRILDI

Yüksel Gültekin'in açıklamasından bir hafta sonra, yangında hayatını kaybeden 8 kişinin mezarı Başan Erdoğan tarafından yaptırıldı. Mezarların yan tarafına ise büyük bir çeşme inşa edildi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Mezarların bulunduğu yerin arka tarafında dikkat çeken bir durum görüldü. Gültekin ve Güner Ailesi, mezarlıkların arka kısmına dört adet boş mezar yaptırdı. Bu mezarların; Yüksel Gültekin, Azize Gültekin ile dünürleri Mehmet Güner ve Habibe Güner'e ait olduğu düşünülüyor.

Ayrıca Güner ve Gültekin ailesi, mezarların bulunduğu yere Sezai Karakoç'un şu dizelerini yazdırdı;

" Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır

Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır

Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır

Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır

O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır

Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır

Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır

Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır

Senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır

Sevgili, En sevgili, Ey sevgili

"Uzatma Dünya Sürgünümü Benim"