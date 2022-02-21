Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi! Katil zanlısının kardeşi tutuklandı

REZAN EPÖZDEMİR: BAŞKACA FAİLLERİN DE OLDUĞUNU İDDİA EDİYORDUK"

Karar sonrasında konuşan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Başından beri sürecin içerisinde başkaca faillerin de olduğunu iddia ediyorduk. Bütün hukuki yollara başvurduk ve bu iddianameyle yargılama önemli ölçüde genişledi. Bundan sonra da hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için mücadelemiz devam edecek" demişti.