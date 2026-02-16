Gümrükte 85 bin canlı hayvan ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı
Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından 2025 yılında 85 bin 342 canlı hayvan ele geçirilirken 32,5 milyon liralık kaçak girişim engellendi. Operasyonlarda, on binlerce sülük, çeşitli türlerde kuşlar (güvercin, papağan, kanarya
, keklik, şahin, gökdoğan), maymun, kaplumbağa, su kaplumbağası, kedi, köpek ve yavru köpekler, sığır ve damızlık gebe düve, balık ve mercan gibi farklı türlerde canlı hayvan ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, çoğunun kara sınır gümrük kapılarında yakalandığı belirtilerek "Kara sınır kapılarında 42 olayda 38 bin 263 adet canlı hayvan ele geçirilmiş, bu yakalamaların toplam değeri 21 milyon 161 bin 238 TL olmuştur. Havalimanı
gümrük sahalarında ise 6 olayda 39 bin 75 adet canlı hayvan yakalanmış, 5 milyon 837 bin 655 TL değerinde kaçakçılık girişimi engellenmiştir. Özellikle bazı türlerin Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altında bulunması, bu operasyonların biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da büyük önem taşıdığını göstermektedir" ifadeleri yer aldı. Ele geçirilen canlı hayvanlar, veteriner sınır kontrol noktalarında görevli personelce muayene edilip bakanlığın ilgili taşra birimlerine teslim ediliyor.