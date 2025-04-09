Gümrükte rüşvet lambaya takıldı

Yaklaşık 3 ay önce Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gümrük muhafaza personelinin ülkeye giriş çıkışlarda rüşvet aldığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçen güvenlik birimleri, yaptığı çalışmayla büyük bir rüşvet ağını çökertti. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahasında görevli şüphelilere ait telefonları teknik takibe aldı. Gümrükçülerin rüşvet aldığı telefon trafiğine takıldı.Jandarma'ya bağlı istihbarat ekipleri ise gümrük sahasına elektrikçi kılığında girdi. Ekipler, 'Peronlardaki ışıkları da yeniliyoruz' diyerek tavanlarda bulunan aydınlatma lambalarını içinde gizli kamera olan lambalarla değiştirdi. Bu lamba görünümlü gizli kameralar, gümrük muhafaza ekiplerinin ülkeye giriş yapanlardan aldıkları rüşvet paralarını kayıt altına aldı.Operasyon için düğmeye basıldı. 39 şüpheliye yönelik eşzamanlı şafak operasyonu yapıldı. 38 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda rüşvet parası olduğu saptanan 21 bin 325 bin euro (893 bin lira), 14 bin 600 dolar (554 bin lira) ve 89 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 536 bin lira ele geçirildi.