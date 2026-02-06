Gümrükten usulsüz geçirilen 65 lüks araca el konuldu: 22 gözaltı

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışmaları sonucu geniş çaplı operasyon düzenlendi. Artvin, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde gerçekleştirilen operasyonda, usulsüz şekilde yurda sokulan araçlar tespit edildi. Yaklaşık 18 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, söz konusu araçların sahte emeklilik belgeleri ibraz edilerek gümrük işlemlerinin tamamlandığı belirlendi. Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla yapılan operasyonlarda, 65 lüks araca el konuldu.

Soruşturma kapsamında, araçların yurda giriş işlemlerinde usulsüzlüğe karıştıkları tespit edilen 18'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 22 şüpheli, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda yer alan rüşvet suçları kapsamında gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanırken, olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın yürütüldüğü bildirildi.