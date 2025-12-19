Gümüş 2015 yılında 1.32 TL’ydi, bugün 90 TL’yi aştı! İşte 10 yıllık dudak uçuklatan değişim

Altın yatırımcılarının yeni gözdesi olan gümüş, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Her gün yeni bir zirveyi test eden beyaz metal, 90 TL'nin üzerinde seyrini sürdürüyor.

Yıl başından bu yana yüzde 125 değer kazanan gümüş son 10 yıllık süreçte ise yatırımcısına dudak uçuklatan seviyede kazandırdı.