Gümüş 2015 yılında 1.32 TL’ydi, bugün 90 TL’yi aştı! İşte 10 yıllık dudak uçuklatan değişim

Altın yatırımcılarının yeni gözdesi olan gümüş, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Her gün yeni bir zirveyi test eden beyaz metal, 90 TL'nin üzerinde seyrini sürdürüyor.
Yıl başından bu yana yüzde 125 değer kazanan gümüş son 10 yıllık süreçte ise yatırımcısına dudak uçuklatan seviyede kazandırdı.
GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM
Ekim ayında tarihi zirvelere yükselen gümüş, ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz indirimi kararı ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
Hafta içinde 66,88 dolar ile tarihi zirveyi test eden beyaz metal, yüzde 1 düşüşle 64,79 dolardan fiyatlanmaya devam ediyor.
Gram gümüş ise 91.9042 TL'lik rekorun ardından 90 TL'den fiyatlanıyor. Yılbaşından bu yana gümüş yüzde 125 değer kazanan beyaz metal, yüzde 65 artış kaydeden altını açık ara geride bıraktı.
BEYAZ METALDE SON 10 YILDAKİ DEĞİŞİM
Beyaz metalde son 10 yılda yaşanan yükseliş trendi dikkat çekiyor. 2015 yılında ons başına 13 ila 15 dolar seviyesinde olan gümüş, TL bazında ise 1,32 seviyesindeydi.
2016 yılında 2 TL'yi aşan beyaz metal, 2018'de 3.5 TL'yi geride bıraktı. Pandeminin de etkisiyle yaşanan küresel daralma ile yükselişine hız veren gümüş, 2020 yılında hızla 7 TL'ye, 2021'de 13 TL'ye, 2023'te 23 TL'ye, 2024'te ise 38 TL'ye yükseldi.
2025 yılına 32 TL'den başlayan beyaz metal, ekim ayında 63 TL'ye, yıl sonunda ise 90 TL'ye çıktı. Gümüş fiyalarında son 10 yılda yaşanan değişim ise yüzde 6.718 oranında.
İşte gümüş fiyatlarındaki yıllara göre değişim:
2015
Gram gümüş (TL): 1,32 TL
Ons gümüş (USD): 15,7 $
2016
Gram gümüş (TL): 1,70 TL
Ons gümüş (USD): ≈ 17,1 $
2017
Gram gümüş (TL): 2,30 TL
Ons gümüş (USD): ≈ 17,0 $
2018
Gram gümüş (TL): 3,50 TL
Ons gümüş (USD): ≈ 15,7 $
2019
Gram gümüş (TL): 4,50 TL
Ons gümüş (USD): ≈ 16,2 $
2020
Gram gümüş (TL): 7,00 TL
Ons gümüş (USD): ≈ 20,5 $
2021
Gram gümüş (TL): 9,00 TL
Ons gümüş (USD): ≈ 23,3 $
2022
Gram gümüş (TL): 14,00 TL
Ons gümüş (USD): ≈ 21,7 $
2023
Gram gümüş (TL): 23,00 TL
Ons gümüş (USD): ≈ 23,5 $
2024
Gram gümüş (TL): 32,00 TL
Ons gümüş (USD): ≈ 28,5 $
2025
Gram gümüş (TL): 90,45 TL
Ons gümüş (USD): 66,88 $