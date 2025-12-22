Gümüş haftaya rekorla başladı

ABD ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri ve enflasyonun yüzde 2,7'ye yükselmesiyle ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri artarken, faiz getirisi olmayan altın ve gümüşe olan talep yükseliyor.

Gümüşteki yükselişte, güneş enerjisi, elektrikli araçlar, elektronik ve veri merkezlerinden kaynaklanan artan talebin etkisiyle yapısal arz sıkıntıları da rol oynuyor. Küresel gümüş üretimi uzun süredir sabit kalırken, piyasada üst üste beşinci yıl da arz açığı yaşanıyor.

Londra, Şanghay ve COMEX borsalarındaki gümüş stoklarının hızla azalması, fiziksel arzı kısıtlıyor. Uzmanlar, bu sıkı arz-talep dengesinin 2026'ya kadar fiyatları yüksek tutacağını belirtirken, gümüşün piyasa yapısının küçük olması nedeniyle altına kıyasla daha fazla dalgalanma riski taşıdığına dikkat çekiyor.