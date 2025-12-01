Gümüşhane’de feci kaza: bir kişi hayatını kaybetti

Gümüşhane merkezden Trabzon istikametine doğru seyir halinde olan M.E. (19) yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve Harşit Deresi'ne uçtu. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, dereye uçan araçtaki yaralıları güçlükle bulundukları yerden çıkararak ambulanslarla hastaneye götürdü. İlk belirlemelere göre araçta yolcu olarak bulunan H.Ö. (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü M.E.'nin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre H.Ö.'nün kaçırdığı otobüse yetişmeye çalıştıkları sırada kazanın meydana geldiği öğrenilirken, direksiyon hâkimiyetini kaybeden genç sürücünün bariyerlere çarparak dereye uçtuğu ve çarpmanın şiddetiyle aracın büyük hasar aldığı ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.