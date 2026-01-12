Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2026 Gümüşhane’de kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 12.01.2026 12:08

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü Gümüşhane’deki okullarda kar tatili ilan edildi. 13 Ocak Salı günü için de bir karar olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi?

Kar yağışının hızlandığı Gümüşhane'de yarın hava sıcaklığının -12 dereceye ineceği tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde termometrelerin daha düşük sıcaklıkları göstereceği kentte Valilik kararları yakından takip ediliyor. Bu noktada Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi, 13 Ocak Salı günü kar tatili olacak mı soruları yanıt arıyor. İşte detaylar.

Yarın Gümüşhane'de Okullar Tatil Mi?

Valilik 13 Ocak Salı günü için henüz bir tatil kararı açıklamadı.

Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde açıklanıyor. Önümüzdeki saatlerde bir duyuru yapılması halinde detaylar haberimize eklenecek.

12 Ocak Tatil İlan Edilmişti

Valilik bugün için il genelinde 1 günlük kar tatili kararı alındığını ilan etmişti. Bu kararın yarına uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

