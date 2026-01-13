Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 14 Ocak kar tatili için Gümüşhane Valiliği takip ediliyor!

Gümüşhane'de etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları, eğitimle ilgili olası kararları yeniden gündeme taşıdı. 14 Ocak 2026 Çarşamba günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından yakından izleniyor. Okulların durumuna ilişkin son kararın, Gümüşhane Valiliği tarafından yapılacak resmi duyuruyla açıklanması bekleniyor.Peki, yarın Gümüşhane'de okullar tatil mi?
14 Ocak Çarşamba günü Gümüşhane'de eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair şu ana kadar yetkili mercilerden resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak alınabilecek olası tatil kararının Gümüşhane Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler gelişmeleri yakından takip ederken, resmi bir karar alınması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı ifade ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerin çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kütahya, Afyonkarahisar ve Mersin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Siirt, Batman ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Gümüşhane'de 14 Ocak'ta hava oldukça soğuk ve kış şartları devam edecek. Genel tahminlere göre gündüz sıcaklıklar -5°C civarında olurken gece saatlerinde -15°C'lere kadar düşebilir ve don riskinin yüksek olması bekleniyor. Hava genellikle parçalı bulutlu veya karla karışık yağışlı seyredebilir.