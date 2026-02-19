Haberler Yaşam Haberleri Gümüşhane’de yasa dışı bahis ağına darbe: İşlem hacmi 391 milyon TL! 4 gözaltı
Giriş Tarihi: 19.02.2026 14:46

Gümüşhane'de yasa dışı bahis ağına darbe: İşlem hacmi 391 milyon TL! 4 gözaltı

Gümüşhane merkezli yasa dışı bahis ve para nakline aracılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam işlem hacminin yaklaşık 391 milyon TL olduğu tespit edildi.

İHA Yaşam
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Gümüşhane ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İŞLEM HACMİ 391 MİLYON TL

Operasyon kapsamında 7 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. 4 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen toplam işlem hacminin yaklaşık 391 milyon TL olduğu belirlendi.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

