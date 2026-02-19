Gümüşhane’de yasa dışı bahis ağına darbe: İşlem hacmi 391 milyon TL! 4 gözaltı

İŞLEM HACMİ 391 MİLYON TL

Operasyon kapsamında 7 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. 4 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen toplam işlem hacminin yaklaşık 391 milyon TL olduğu belirlendi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.