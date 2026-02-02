Günahlardan kurtuluş gecesi

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili bugün idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Berat Kandili dolayısıyla ülke genelindeki camilerde çeşitli programlar düzenleyecek. Berat Kandili, 21 Aralık'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

TÖVBE, RIZIK, ŞİFA

İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Hz. Muhammed'in Berat gecesiyle ilgili şu hadisi rivayet ettiği aktarılıyor: "Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim' der."

'İBADET VE TEFEKKÜR EDİN'

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç ayların Müslümanların inanç, ibadet, ahlak ve sosyal sorumluluk alanlarında bütüncül bir yenilenmeye yöneldiği müstesna bir dönem olduğunu belirtti. Regaip gecesiyle başlayan bu manevi seyrin, ramazanın rahmet ikliminde kemale erdiğini ifade eden Tiryaki, "Bu zaman dilimini en verimli şekilde değerlendirmek, düzenli ibadet, bilinçli tefekkür, ahlaki hassasiyet ve toplumsal dayanışmayı artırmayı gerektirir." dedi. Üç aylarda yer alan Berat Kandili'ne şaban ayının 15'inci gecesinde idrak edildiğini anımsatan Tiryaki, "Berat gecesinde ibadetle meşgul olunması, gündüzünde oruç tutulmasına dair rivayetler bulunmakta ve Allah Teala'nın kullarının günahlarını bağışladığı haber verilmektedir" ifadesini kullandı.