Haberler Yaşam Haberleri Güncel benzin fiyatları 2022: Bugün motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 28 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Giriş Tarihi: 28.7.2022 07:46

Güncel benzin fiyatları 2022: Bugün motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 28 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Brent petrole bağlı olarak benzin ve mazot (motorin) fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Brent petroldeki düşüş, indirim beklentilerini beraberinde getiriyor. Hal böyleyken araç sahipleri “Bugün LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, indirim var mı, zam geldi mi?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 28 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile mazot, motorin, LPG ve benzin fiyatları

Güncel benzin fiyatları 2022: Bugün motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 28 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, haftanın dördüncü gününde de yakından takip ediliyor. Brent petrolde yaşanan ciddi düşüş birden fazla indirimi beraberinde getirdi. Mazot ve benzine yapılan indirim sonrası akaryakıt fiyatlarına 28 Temmuz Perşembe günü zam veya indirim gelip gelmediği merak konusu oldu. Bu noktada araç sahipleri, ''Bugün mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, son dakika akaryakıt fiyatları ile 28 Temmuz 2022 benzin, motorin, mazot ve LPG son durum…

BENZİNE 50 KURUŞLUK İNDİRİM!

Yapılan son açıklamayla birlikte benzine indirim geldi. 27 Temmuz Çarşamba günü pompaya yansıyan indirimle birlikte benzin fiyatlarında 50 kuruşluk düşüş yaşandı.

MOTORİNE 92 KURUŞ İNDİRİM!

Brent petroldeki düşüş sonrası motorinde beklenen 92 kuruşluk indirim gerçekleşti.

26 Temmuz 2022 Salı gününden itibaren geçerli olan bu indirimle birlikte motorin fiyatları İstanbul'da 25 TL altına düştü.

İşte, güncel benzin ve mazot fiyatları...

İSTANBUL'DA MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22.25 TL/LT

İstanbul'da mazot (motorin) litre fiyatı: 24.53 TL/LT

İstanbul'da LPG fiyatı: 10.79 TL/LT

ANKARA'DA MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22.36 TL/LT

Ankara'da mazot (motorin) litre fiyatı: 24.62 TL/LT

Ankara'da LPG fiyatı: 11.05 TL/LT

İZMİR'DE MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İzmir'de benzin litre fiyatı: 22.36 TL/LT

İzmir'de mazot (motorin) litre fiyatı: 24.65 TL/LT

İzmir'de LPG fiyatı: 10.73 TL/LT

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Güncel benzin fiyatları 2022: Bugün motorin, mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 28 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları
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