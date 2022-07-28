Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, haftanın dördüncü gününde de yakından takip ediliyor. Brent petrolde yaşanan ciddi düşüş birden fazla indirimi beraberinde getirdi. Mazot ve benzine yapılan indirim sonrası akaryakıt fiyatlarına 28 Temmuz Perşembe günü zam veya indirim gelip gelmediği merak konusu oldu. Bu noktada araç sahipleri, ''Bugün mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, son dakika akaryakıt fiyatları ile 28 Temmuz 2022 benzin, motorin, mazot ve LPG son durum…