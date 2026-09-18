Günde 15 dakika kitap okuyana para ödülü: Devlet destekli yeni dönem başladı

Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu, son yıllarda özellikle gençleri ele geçiren telefon bağımlılığı ve dikkat sürelerinin kısalmasıyla mücadele edebilmek adına ilginç bir formüle imza attı. Günde sadece 15 dakika kitap okuyanlara nakit ödül kazandıran ulusal kampanya resmen hayata geçti.

Ekran Bağımlılığına Karşı Okuma Kampanyası

Singapur Ulusal Kütüphane Kurulu (NLB) tarafından duyurulan ReadSG adlı beş yıllık proje, modern çağın en büyük sorunlarından biri olan odaklanma sorununu hedef alıyor. Ülkede yapılan 2024 Ulusal Okuma Alışkanlıkları araştırması, toplumun derinlemesine okumak yerine hızlı ve yüzeysel dijital içeriklere yöneldiğini ortaya koydu.

Yetkililer, kısa içeriklerin yalnızca yüzeysel bilgi sağladığını; derinlikli ve uzun metinlerin ise eleştirel düşünme, empati kurma ve hayal gücünü diri tutma gibi kritik zihinsel becerileri geliştirdiğini vurguluyor. Amaç, dijital dünyanın dikkat dağınıklığına karşı sorgulayan ve odaklanabilen bir toplum yapısını korumak.

Sistem Nasıl İşliyor?

Oldukça pratik bir işleyişe sahip olan projede süreç şu adımlarla ilerliyor:

Katılımcıların günde en az 15 dakika boyunca kitap okuması gerekiyor.

Tamamlanan 15 dakikalık okuma süresi, resmi devlet platformuna giriş yapılarak işleniyor.

Şartı sağlayan her kullanıcı günde bir defaya mahsus olmak üzere 20 sanal jeton kazanıyor.

Biriken sanal jetonlar belirli bir eşiğe ulaştığında gerçek paraya dönüştürülebiliyor.

Amaç Zengin Etmek Değil, Alışkanlık Kazandırmak

Program kapsamında 1.000 sanal jeton, yaklaşık 1 Singapur Doları (yaklaşık 0,80 ABD Doları) değerine denk geliyor. Bu hesapla bir kullanıcının sembolik nakit karşılığına ulaşabilmesi için 50 gün boyunca düzenli okuma yapması gerekiyor.

Yetkililer bu sistemin bir gelir kapısı yaratma amacı taşımadığının altını çiziyor. Buradaki temel hedef; küçük maddi ödüller ve oyunlaştırma (gamification) taktikleri sayesinde insan beynini her gün 15 dakika bile olsa bir kitabın başına oturmaya motive etmek.

İlk Değil: Benzer Yöntem Adım Sayarları da Harekete Geçirmişti

Singapur yönetiminin toplumsal alışkanlıkları dönüştürmek için maddi teşvikleri devreye sokması aslında bir ilk sayılmaz. Şehir devleti, davranış değişikliği yaratmak adına küçük ödüllerin gücünden daha önce de yararlandı.

Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla hayata geçirilen önceki ulusal projelerde, günlük adım hedefini tutturan ve düzenli yürüyüş yapan vatandaşlara süpermarketlerde geçerli alışveriş kuponları tanımlanmıştı. Fiziksel aktiviteyi artırmayı başaran bu teşvik modeli, şimdi ise zihinsel sağlığı korumak, ekran süresini kısmak ve kitap sayfalarına dönüşü hızlandırmak için aynı mantıkla işletiliyor.