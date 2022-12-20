Günde 5 bin sandalye üretip 6 kıtaya ihraç ediyor





ÜLKEMİZİN KALKINMASININ TEK YOLU ÜRETİM + İSTİHDAM = İHRACAT

Ülkenin kalkınmasının tek yolunun üretim, istihdam ve ihracat olduğunu belirten Karakaş "Başarılı olmanın yolları hedef koymak, sabırlı olmak ve çalışmaktır. Bu başarıyı elde etmemde ailemin ve 3 oğlumun bana verdiği destek de çok önemli oldu. Başarı ben değil biz diyerek elde edilir. 1925 yılında ilk Türk uçağını üretip, uçuran Vecihi Hürkuş'un azmini ve ülkesinin kalkınması için verdiği mücadeleyi örnek aldım. Ülkemizin üretim gücüne sekte vuran çok fazla şey yaşadık, gördük. Artık düşünme, geliştirme ve var etme zamanı. Üretim için Ar-Ge olmazsa olmaz. Biz de Ar-Ge ve tasarım konusunda daha büyük ve planlı adımlar atma yoluna girdik. Bu güzel ülkenin kalkınmasının tek yolu akılcı üretim, istihdam ve ihracattır".