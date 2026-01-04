Haberler Yaşam Haberleri Gündüz tartıştığı komşusunu akşam vurdu
Gaziantep’te yaşayan Mert Aksoy ile üst komşusu Ahmet G. tartıştı. Tartışmanın bitmesinin ardından Aksoy akşam saatlerinde dışarı çıktı. Bu sırada silahını alan Ahmet G., Aksoy’u sırtından vurdu. Bir çocuk babası 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te, merkez Şehitkamil ilçesindeki 8 Şubat Mahallesi'nde yaşayan, 24 yaşındaki Mert Aksoy ile üst kat komşusu Ahmet G. önceki gün bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Araya giren apartman sakinlerinin yatıştırdığı bu tartışmanın ardından Mert Aksoy, akşam saatlerinde evinden çıktı. Bu sırada silahını alan Ahmet G., Aksoy'u sırtından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Aksoy ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir çocuk babası Mert Aksoy'un cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı Ahmet G. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

