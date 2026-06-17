Gündüz vakti ev soyan 3 kadın sokak ortasında suçüstü yakalandı

Olay, 05 Haziran tarihinde Zeytinburnu'nda meydana geldi. G.Y. ve A.Y.'ye ait ikamete giren şüpheliler, evde bulunan 54 bin 355 lira ile 2 bin 251 Doları alarak kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri operasyonla şüphelileri yakaladı.

ÇALDIKLARI MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda; 21 suç kaydı bulunan S.A.(29), 44 suç kaydı bulunan H.A. (32) ve 10 suç kaydı bulunan E.G. (21) isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, ikametten çalınan paraların tamamı ele geçirilerek sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.