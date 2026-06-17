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Giriş Tarihi: 17.06.2026 09:49

Gündüz vakti ev soyan 3 kadın sokak ortasında suçüstü yakalandı

İstanbul Zeytinburnu’nda gündüz vakti girdikleri evden 54 bin lira ile ve 2 bin 251 Dolar çalan 3 kadın Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan titiz çalışma sonucu suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinden çalınan paraların tamamı ele geçirilirken, 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin Hırsızlık Büro ekiplerince suçüstü yakalandıkları an kameralara yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Gündüz vakti ev soyan 3 kadın sokak ortasında suçüstü yakalandı
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Olay, 05 Haziran tarihinde Zeytinburnu'nda meydana geldi. G.Y. ve A.Y.'ye ait ikamete giren şüpheliler, evde bulunan 54 bin 355 lira ile 2 bin 251 Doları alarak kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri operasyonla şüphelileri yakaladı.

ÇALDIKLARI MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda; 21 suç kaydı bulunan S.A.(29), 44 suç kaydı bulunan H.A. (32) ve 10 suç kaydı bulunan E.G. (21) isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, ikametten çalınan paraların tamamı ele geçirilerek sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #ZEYTİNBURNU

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Gündüz vakti ev soyan 3 kadın sokak ortasında suçüstü yakalandı
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