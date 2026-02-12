İstanbul Eyüpsultan’da kuyumcu soygunu: Hepsi araçta yakalandı!

Olay, saat 11.30 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcunun önüne ciple gelen silahlı 4 şüpheliden biri araçta beklerken, 3 kişi hızla içeri girdi. Kuyumcu Mustafa K.'nin soygunu engellemek için kendini savunması üzerine arbede çıktı. Saldırganların kaçarken tabancayla ateş açması üzerine Mustafa K. omzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mustafa K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Mustafa K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheliler, kuyumcudan ziynet eşyası alamadan geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.